شكرا لقرائتكم خبر عن عيار٢١ بـ٧٩٥ جنيهًا.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع لأعلى مستوى منذ ٢٠١٢ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب، الأربعاء، سجلت أعلى ارتفاع في البورصات العالمية، منذ أكتوبر ٢٠١٢، حيث سجل سعر الأونصة ارتفاعاً بحوالي ١٧ دولارا، اليوم، لتسجل ١٧٧٢ دولارا.

ووصل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية، ٩٠٨ جنيهات، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٣٠ جنيهاً.

وأوضح «رزق» أن «ارتفاع أسعار الذهب، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب المخاوف من انتشار موجه ثانية من فيروس كورونا المستجد، مما أدي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر بصفته الملاذ الآمن، فضلا عن ارتفاع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب».

ولفت عضو شعبة الذهب إلى أن توقعات السوق العالمي تشير إلى ارتفاع أسعار الأونصة عالميا، خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ١٨٠٠ دولار، مما يؤدي إلى وصول سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في مصر إلى ١٠٠٠ جنيه.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وأكد أن «السوق المصرية، تعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجة لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات».

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وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعاً، أمس، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩٠٠ جنيه، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٨٨ جنيهاً، وسجل «عيار ١٨» ٦٧٥ جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٢٤ جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٢٨٥ جنيهاً.