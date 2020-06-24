شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «zoom».. جامعة الإسكندرية تبحث الاستفادة من التجربة الصينية لإدارة أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت كلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أول ندوة «أونلاين» عبر تطبيق «زووم» مع جامعة شنغهاي الصينية، لبحث الاستفادة من التجربة الصينية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وبحث كيفية إدارة الأزمة.
ويشارك في الندوة كل من الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، فيما يشارك في الندوة علماء متخصصون من جامعتي الإسكندرية وشنغهاي.
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