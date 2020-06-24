شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 9.1% انخفاضًا في عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 350 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عــام 2019، مقابـل 385 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عام 2018، بانخفاض قدره 9.1 %. وأضاف الجهاز، في تقرير حديث له، أن عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور بلغ 301 مهاجر بنسبة 86.0%، والإناث 49 مهاجرة بنسبة 14.0% من الإجمالي.

وأشار إلى أن إيطاليا تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2019 بنسبة 37،1%.

ولفت إلى أن عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخارج بلغ 147 مهاجــراً بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين في سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجراً.

ووفقا للتقرير، يأتى المهاجرين في الفئة العمرية (40- 44 سنة) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج، حيث بلـغ عددهم 64 مهاجـراً بنسبـة 18.3% من الإجمالى.

وذكر الجهاز أن عدد المصريين الـذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية بلغ 2616 مصريا عام 2019 مقابـل 2694 مصريا عـام 2018 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 2.9 % منهم (1329 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 50.8%، 1409 مصري حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 49.2% ) من الإجمالي.

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