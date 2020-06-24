شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع القوة الاستيعابية لـ 50%..«سياحة الإسكندرية»: ارتفاع نسبة الإشغال بـ7 فنادق لـ90% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إن لجان ثلاثية مشكلة من وزارة السياحة والصحة والسكان وغرفة شركات السياحة تقوم بحملات مفاجئة للتفتيش على الفنادق التي حصلت على موافقات بالتصريح بالتشغيل الجزئي في الإسكندرية والبالغ عددها 7 فنادق بينها فنادق 5 نجوم.

وأوضح «المانسترلي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اللجان الثلاثية مهمتها رصد أي ملاحظات أو سلبيات في الفنادق التي حصلت على موافقات بالتشغيل الجزئي والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي وضعتها منظمة السياحة العالمية والحكومة المصرية بهذا الشأن في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي ملاحظات بشأن ضوابط التشغيل وأن الأمور تسير بشكل جدي سواء فيما يتعلق بالشروط أو ضوابط العمالة.

وعن نسب الإشغال الفندقي خاصة بعد رفع القدرة الاستيعابية للفنادق الـ7 في الإسكندرية قال إنها تعدت 90% خاصة وأنه تم رفع القوة الاستيعابية للتشغيل من 25% إلى 50% نتيجة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحلية والعالمية في هذا الشأن .

ولفت إلى أن الإسكندرية حصلت على موافقات بالتشغيل الجزئي لـ 7 فنادق منذ بدء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالإضافة إلى 10 في الساحل الشمالى بإجمالى 17 فندقاً، لاغتا إلى أن هناك فنادق أخرى يجري فحص الطلبات المقدمة من جانبها لاستئناف عملها والالتزام بالضوابط .

وقال إن ما تم تسكينه من الغرف الفندقية منذ بدء التشغيل في الإسكندرية يبلغ حوالي 3000 غرفة من إجمالي 7200 غرفة.

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