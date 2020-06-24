شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارية الإسكندرية»: قرار فتح المقاهي «بشرة خير».. وملتزمون بحظر «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد البوري رئيس شعبة أصحاب المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بفتح تدريجي للمقاهي والكافيهات بنسبة 25% بدءاً من السبت المقبل 27 يونيو الجاري بمثابة «بشرة خير»، لقرب تحسن الأوضاع الاقتصادية والطبية في مصر تزامناً مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القرار خلق ارتياح شديد لدى أصحاب المقاهي والكافيهات والعاملين فيها خاصة وأن الغلق تعدى 100 يوم منذ بدء الوباء وحتى الآن ما يعني أن إعادة الفتح حتى لو كان بنسبة بسيطة إلا أنها أعادت الروح إلى الجميع من عمال وأصحاب مقاهي.

وأوضح أنه سيتم تعويض معدل التشغيل المسموح به والمقدر بـ25% فقط من القدرة الاستيعابية من خلال تفعيل خدمة الـ«تيك اواي» حتى يتم رفع القدرة الاستيعابية للمقاهي والكافيهات إلى 50% أو 75% نتيجة الالتزام، مشددا على التواصل مع جميع أصحاب المقاهي بضرورة الالتزام بقرار حظر«الشيشة»، والاستعاضة عن أكواب الزجاج بأكواب ورقية ذات الاستخدام الواحد.

وأشار «البوري» إلى أن أصحاب 10 آلاف مقهى مسجل رسميا في الغرفة التجارية ولديهم سجلات تجارية يعانون أزمة مادية طاحنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي لأجل غير مسمى منذ 17 مارس الماضي أي ما يقرب من 100 يوماً، لافتا إلى أن الشعبة عقدت عدة اجتماعات وحضر بعضها أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، لمناقشة أوضاع أصحاب المقاهي، في ظل الظروف المصاحبة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبحث تداعيات قرار إغلاق المقاهي لأجل غير مسمى كإجراء احترازي لمواجهة انتشار المرض.

وناشد «البورى» رئيس الوزراء بإرجاء تحصيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر، مع الإعفاء من ما يستحق خلال فترة التوقف.

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