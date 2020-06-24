شكرا لقرائتكم خبر عن عقب قرارات الحكومة.. محافظ المنيا: استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة بالمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب الإعلان عن تخفيف إجراءات الحظر، التي أعلنتها الحكومة، مساء الثلاثاء، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة بالمراكز والقرى التابعة لها.

وأكد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين بقرية الشيخ مسعود، بالإضافة لاجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بقرية صفانية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغه، من فض أحد الأسواق الأسبوعية، كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة بقرية شارونه، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنازل والعمارات السكنية بالمركز.

وتواصل الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ أعمال الدهانات والتجميل بمداخل القرى وبطريق مصر أسوان الزراعي، وتنفيذ أعمال النظافة بقرية الشيخ محمد، بالإضافة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقريتي نزلة حسين والشرفا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال تسوية وتمهيد للطرق الرئيسية بالمركز، ورفع تراكمات القمامة وأعمال النظافة بحي جنوب المركز، بالإضافة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشأت والمباني بقرية بني خالد، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز مطاي، أعمال النظافة بحي غرب المركز، وتم من خلالها رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قررت إلغاء حظر حركة تجوال المواطنين والحافلات بدءاً من السبت المقبل، على أن يتم الفتح التدريجي لكل الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.