شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش هتلبس الكمامة.. اعرف عقوبتك إيه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ووافق عليه نهائيا، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

فى هذا الفيديو نتعرف معا على أهداف وأبرز تعديلات قانون الأمراض المعدية، وغرامة عدم ارتداء الكمامة.