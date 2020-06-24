شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر حملة بالقاهرة الجديدة لإزالة 100 "عشة" عشوائية بالتجمع الثالث ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة لإزالة ما يقرب من (100) عشة عشوائية تم إنشائها على الرصيف بأحد شوارع القطامية بالتجمع الثالث، أمام عمارات النزهة الجديدة منذ أكثر من عام، موضحاً أنه تم تنفيذ الحملة بحضور اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء احمد حجازى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وعدد من قيادات وأفراد الشرطة.

وذكر المهندس أمين غنيم أنه طوال المدة الماضية كان يتم التواصل مع أصحاب العشش المخالفة من جهاز المدينة والشرطة لإقناعهم بترك الشارع، وأن هذا مخالف للقانون ولكنهم لم يستجيبوا، وعليه تم رفع الأمر للجهات الامنية لعمل الدراسات الأمنية وتمكين الجهاز من إزالة التعديات على الشارع.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم توفير سيارات نقل كبيرة بالجهود الذاتية لجهاز المدينة، تحت إشراف المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، لنقل أغراض المواطنين الذين قاموا بالتعدى على الشارع، وتوصيلهم إلى مقار إقامتهم الخاص بهم كما يريدون بأماكنهم المختلفة، للمساهمة فى تسهيل الإجراءات لاسترداد أملاك الدولة ومراعاة الجانب الإنسانى للأطفال والسيدات وكبار السن.

واضاف المهندس غنيم، أن الحملة المكبرة، جاءت بقيادة المهندس عنتر الدمرداش، مدير عام التنمية بالتجمع الثالث، وطه حسين، مدير امن الجهاز بالتجمع الثالث، وقيادات إدارات الجهاز ، ووزارة الداخلية من شرطة "التعمير، والمرافق، والأمن العام"، وبالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن الوطنى.

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