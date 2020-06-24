شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات طيران اسثتنائية تقل 660 من العالقين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء ، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 660 مصريا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلتين للخطوط الجوية السعودية عليهم حوالي 460 مصريآ من العالقين بالرياض وجدة، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة تقل حوالي 200 مصريا ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.