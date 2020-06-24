شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأزمة ماما سناء ونجلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغلت وفاة "ماما سناء" اليوتيوبر الشهيرة، الرأى العام على مدار اليومين الماضيين، بعدما حزن رواد مواقع السوشيال ميديا عليها، لما كانت تتمتع به الراحلة من خفة ظل، وتلقائية وبساطة، أعقب ذلك، حالة من تبادل الاتهامات، بين نجل ماما سناء، وجمهورها، لعدة أسباب.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ماما سناء ونجلها والاتهامات المتبادلة على منصات التواصل الاجتماعى.