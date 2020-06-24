شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: سنواصل جهودنا للوصول لاتفاق مرض حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده طرف أصيل فى قضية مفاوضات سد النهضة، وأنه سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان صباح اليوم الأربعاء، أن حمدوك تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة.

وأوضح البيان أن الوزير الأمريكى أشاد بجهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، فى ملف سد النهضة.

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من ناحيته، شكر رئيس الوزراء السودانى وزير الخزانة الأمريكى على دعم الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث.