شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 610 راكبآ من جنسيات مختلفة يغادرون للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يغادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، 4 رحلات طيران إلي العاصمة السودانية الخرطوم ، لإجلاء 610 راكبآ سودانيا وبعض الجنسيات الأخرى من حاملى الإقامات الدائمةً ، منعهم تعليق الرحلات الجوية من مغادرة البلاد.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن أحدي شركات الطيران تسير من مطار القاهرة الدولي علي مدار اليوم 4 رحلات دولية ، لنقل 610 راكبآ سودانيا وبعض الجنسيات الأخرى من حاملى الإقامات الدائمةً ، إلي العاصمة السودانية الخرطوم ، ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الإحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من إنتشار جائحة كورونا.

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جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.