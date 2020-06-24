شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مركز رصد الطقس الفضائى بجامعة حلوان..الأول فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقوم مركز رصد الطقس الفضائي (SWMC) بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة حلوان برعاية د الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالعديد من المهام البحثية والعلمية حيث يعد أول مركز للطقس الفضائي ليس فقط على المستوى المصرى ولكن على المستوى الإفريقي ويحتل المركذ الثاني في الشرق الأوسط، ويهتم بدراسة الطقس الفضائى و تأثيره على تكنولوجيا الفضاء وعلى حياة البشر اليومية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، تتمثل رؤية المركز في دعم برنامج الفضاء المصري ، والمساعدة في التنبؤ بالاحداث والكوارث المتعلقة بالفضاء ، والمساعدة في التنبؤ بالطقس الفضائي في مصر، ونشر ثقافة البحث العلمى فى مجال الفضاء و تعريف طلاب الجامعات بهذا المجال الواعد.

كما أن المركز يشارك المنظمة الاوروبية لأبحاث الفيزياء وهى اكبر منظمة لابحاث الفيزياء فى العالم CERN فى تجربة مصادم الجسيمات العملاق (LHC) ,وهناك الكثير من المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليا مع وكالة فضاء جنوب افريقيا وأخيرا مشروع القمر الصناعى المصرى بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

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وللمركز العديد من الأبحاث العلمية المنشورة فى أكبر المجلات العلمية المتخصصة في مجال علوم الفضاء بواسطة أعضاء مركز مراقبة الطقس الفضائى بالتعاون مع الكثير من المؤسسات والهيئات البحثية الدولية منذ نشأته فى مجال فيزياء الاشعة الكونية و فيزياء الشمس و المغناطيسية الأرضية و فيزياء الايونوسفير.

و قام المركز بالتعاون مع قسم الفيزياء بتنظيم عددً من المؤتمرات المحلية والدولية مثل المؤتمر الدولى بعنوان "المبادرة الدولية للطقس الفضائى" سنة 2010 بالتعاون مع وكالة "ناسا "الأمريكية ووكالة المساعدات اليابانية "جاسكا" لابحاث وعلوم الفضاء وهيئة الأمم المتحدة. بحضور مائة عالم من العلماء المتميزين من دول أمريكا وفرنسا وسويسرا وتركيا واليابان والمانيا وايران الي جانب بعض الدول العربية والافريقية. وقد أشادت الوكالة الأمريكية لعلوم وأبحاث الفضاء (ناسا) علي صدر صفحتها الرئيسية بموقعها الالكتروني بدور مصر وجامعة حلوان في تنظيم واستضافة المؤتمر الدولي. كما أوصت وكالتا جاكسا وناسا الفضائيتان بإنشاء موقع الكتروني خاص بهذا المجال المهم ليضم قياسات الأقمار الصناعية لتكون هذه البيانات متاحة للباحثين المصريين، كما تم ادرج المركز بهيئة الأمم المتحدة كمركز اقليمي يختص بمجال الطقس الفضائي بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان ليساهم في دعم وتدريب الباحثين من الدول العربية والافريقية.

ويقيم المركز أيضا بالتعاون مع قسم الفيزياء مدارس صيفية بعنوان "الفيزياء والفضاء" سنويا بلغ عددها حوالى سته مدارس صيفية هدفها تدريب طلاب الجامعات المصرية والباحثين فى المراكز والهيئات البحثية على تكنولوجيا الفضاء والطقس، كما قام المركز بتنظيم فاعليات لرصد الشمس والكواكب والنجوم واخرها رصد مرور كوكب عطارد بالقرب من كوكب الارض 2019 حيث ساهمت هذه الفاعليات فى جذب المئات حتى أصبح اغلبهم مشاريع باحثين فى هذا المجال .

ولا يزال مركز مراقبة الطقس الفضائي مصدر فخر لقسم الفيزياء وفخرا وفخار لكلية العلوم و جامعة حلوان على المستوى المحلى و الدولى والإقليمى والجدير بالذكر أن اكبر الجامعات فى العالم تقدمت بطلبات للتعاون مع المركز و تعمل فى مشاريع مشتركة مثل جامعة زيوريخ في سويسرا و جامعة تيكساس و جامعة كاليفورنيا و جامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الامريكية و جامعة كيوشو فى اليابان و وكالة فضاء جنوب أفريقيا والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN .