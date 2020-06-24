شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 رحلات طيران تقل 915 عاملا مصريين من العالقين بالكويت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 23 رحلة طيران تحمل علي متنها 4265 راكبا إلي مطارات 7 دول : مصر ، والهند، والنيبال، وقطر، وإيران، وباكستان ، ولندن ، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 915 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي 3 هي مطار القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 915 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي فلاي ايجيبت رقم 5086 وتغادر الكويت 11.45 وعلي متنها 150 عاملا وتصل إلي مطار أسيوط .

والثالثة علي الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 وعلي متنها 200 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا .

أما الرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.