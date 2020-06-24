شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تعاطفوا مع الجميع دون النظر لجنس أو دين أو لون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح السابع عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: تعاطفوا مع كل البشر دون النظر للون أو شكل أو تعليم

لأن الله خلق الجميع ويحب الجميع.

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وأضاف: وهي قاعدة مهمة جدا للخدمات العامة على سبيل المثال الصليب الأحمر ينقذ الانسان في الحرب دون النظر له فالمسيح جاء لكل البشر وفتح أحضانه على الصليب للجميع مستكملا: نصلي من أجل الوعاظ وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.