شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: تعاطفوا مع الجميع دون النظر لجنس أو دين أو لون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح السابع عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: تعاطفوا مع كل البشر دون النظر للون أو شكل أو تعليم
لأن الله خلق الجميع ويحب الجميع.
وأضاف: وهي قاعدة مهمة جدا للخدمات العامة على سبيل المثال الصليب الأحمر ينقذ الانسان في الحرب دون النظر له فالمسيح جاء لكل البشر وفتح أحضانه على الصليب للجميع مستكملا: نصلي من أجل الوعاظ وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.
كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» فى الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة 2 ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.
وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.
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