شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بـ6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعى الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لمتابعة سير العمل يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان لمتابعة الأعمال الجارية، َوتشمل أعمال الطرق والمرافق، وأشاد بحجم الجهود المبذولة واستكمال الأعمال المتبقية.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على مواصلة وتكثيف الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم باقي الوحدات المتبقية بالمشروع فى أسرع وقت.

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كما تفقد المهندس كمال بهجات، مشروع سكن مصر لمتابعة موقف أعمال المرافق ورصف الطرق الجارية، مطالباً بتقديم برامج زمنية مكثفة للانتهاء من أعمال المرافق والكهرباء ورصف الطرق لبدء تسليم الفائزين بالوحدات في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ800 فدان تعد واحدة من كبري المناطق التي تضم عدداً من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية، حيث تصل الوحدات بها إلى 42 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 37968 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة إلي 4 قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.