الخليج الإماراتية: اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا جاء في وقته

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر الاتصال المرئي بشأن ليبيا جاء في وقته المناسب.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحتها الصادرة اليوم الأربعاء تحت عنوان " قرار عربي في وقته " - أن الاجتماع شدد في قراراته على رفض التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها ونوعها، والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين والإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، كما ندد بانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وأضافت أن التأكيد على وقف الصراع العسكري واعتبار التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب، يدل على أن العرب دعاة تسوية وسلام وحوار، ويحرصون على أمن واستقرار المنطقة، فيما يعلن الجانب التركي إصراره على المواجهة وانتهاك القرارات الدولية، مكررا مزاعم وأباطيل عن حقوق تاريخية.

واختتمت (الخليج) إلى أن ما صدر من قرارات بشأن أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات العام 2015، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، تفتح الباب أمام الحل السياسي، بما يحمي ليبيا وشعبها وثرواتها وسيادتها، ويبعد عنها شبح الإرهاب والتدخل الخارجي.