محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (أ ش أ):
أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عبر الاتصال المرئي بشأن ليبيا جاء في وقته المناسب.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحتها الصادرة اليوم الأربعاء تحت عنوان " قرار عربي في وقته " - أن الاجتماع شدد في قراراته على رفض التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها ونوعها، والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين والإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، كما ندد بانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأضافت أن التأكيد على وقف الصراع العسكري واعتبار التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب، يدل على أن العرب دعاة تسوية وسلام وحوار، ويحرصون على أمن واستقرار المنطقة، فيما يعلن الجانب التركي إصراره على المواجهة وانتهاك القرارات الدولية، مكررا مزاعم وأباطيل عن حقوق تاريخية.
واختتمت (الخليج) إلى أن ما صدر من قرارات بشأن أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات العام 2015، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية، تفتح الباب أمام الحل السياسي، بما يحمي ليبيا وشعبها وثرواتها وسيادتها، ويبعد عنها شبح الإرهاب والتدخل الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج الإماراتية: اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا جاء في وقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.