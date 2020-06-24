أخبار مصر | طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: درجة الحرارة 45 على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: درجة الحرارة 45 على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020، على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

تشهد منطقة القاهرة والوجه البحري، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود طقس لطيف على هذه المناطق في ساعات الليل.

أما السواحل الشمالية، فتشهد طقس معتدل والرياح معتدلة، وفي ساعات الليل يتوقع أن يكون الطقس لطيفا، بينما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة، نهارا، وطقس معتدل في ساعات الليل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 36

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درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 45

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 30 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34