شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بالدرجات اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

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وشهد أمس الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة والرياح معتدلة ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما شهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.