شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة عين شمس: جاهزين لامتحانات الفرق النهائية وممنوع الدخول دون الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الكلية مستعدة لإجراء امتحانات الفرق النهائية ، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات، حيث أقر المجلس بدء أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1/7/2020.

وأشار عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب ، بداية من رشد وتعقيم القاعات ولجان الامتحانات ، وتوفير المعقمات والكمامات اللازمة للطلاب ومنع دخول أى طالب للجان بدون كمامة ، فضلا عن تحديد عدد قليل من الطلاب داخل كل لجنة والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وكشف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إلى أنه سيتم اعلان جداول امتحانات الفرق النهائية فى أقرب وقت ، فضلا عن توفير كواشف حرارية للكشف على الطلاب قبل دخول اللجان .

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وكان الوزير قد اطمأن من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، وقرر المجلس أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.