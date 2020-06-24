شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. محاكمة 8 متهمين فى قضية "ميدان الشهداء" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، 24 يوينو 2020، العديد من القضايا الهامة وعل أبرزها :

محكامة 8 متهمين بأحداث ميدان الشهداء

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم، إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".

كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد ، فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عامًا.

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محاكمة سعاد الخولى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، استئناف محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.