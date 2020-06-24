حدث ليلاً| الأوقاف تعلن تفاصيل الصلاة في المساجد وتوقعات بموجة كورونا ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الأوقاف: وضع علامات استرشادية بالمساجد وعلى كبار السن الصلاة في منازلهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيكون هناك حملات كبرى على المساجد يوم الجمعة القادمة بوضع علامات استرشادية للمصلين من أجل التباعد بينهم وحمايتهم.

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الأوقاف: تأدية الصلاة خلال 30 دقيقة عقب فتح المساجد

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن إستراتيجية الوزارة تتمثل في فتح المساجد بشكل تدريجي بإقامة الصلوات الخامسة كون عدد المصلين يكون أقل من صلاة الجمعة.

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وزير الأوقاف: "الإمام من حقه إغلاق المساجد في حالة عدم التزام المصلين"

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فتح المساجد سيكون قبل الأذان بعشر دقائق وستكون الإقامة عقبه مباشرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير المساجد عقب الانتهاء من الصلاة وسيتم غلق المسجد.

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70 ألف مُصاب نهاية يونيو.. وزير التعليم العالي متوقعًا زيادة أعداد مرضى كورونا

توقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 70 ألف إصابة في 30 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يؤدي إلى الوصول إلى النسبة المتوقعة.

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التنمية المحلية: "الطاولة والدومينو" غير مسموح بها بالمقاهي الشعبية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه صدر كتابًا دوريًا بالتنسيق مع وزارة السياحة بشأن وضع الاشتراطات العامة للمطاعم والكافتيريات.

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نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: من المحتمل حدوث موجة ثانية

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لكي نتأكد وصولنا لذروة الإصابات بالفيروس يجب أن نهبط من القمة للأسفل، لكن الأرقام حتى الأن عالية ولا نستطيع أن نحكم موقع الذروة.

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الصحة: 1332 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و87 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.

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"القبض على الطلاب".. طارق شوقي: صورة الغش الجماعي كانت في امتحان العربي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حقيقة صورة الغش الجماعي بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإجراءات المتخذة في الواقعة.

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وزير الري الأسبق: مذكرة إثيوبيا لمجلس الأمن حول سد النهضة مليئة بالأكاذيب

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندر جاتشاو لمجلس الأمن، يعد نوعا من أنواع الاستخفاف بالعقول، مشيرا إلي أن أديس أبابا رفضت التوقيع على أي اتفاق ملزم.

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كورونا في الوطن العربي.. تونس بلا إصابات و29% الوفيات في مصر

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 535 ألف و349 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 8144 حالة.

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مستشار رئيس البرلمان الليبي: "كنا نتوقع من جامعة الدول سحب الثقة من حكومة الوفاق"

قال عبد الحميد الصافى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجميع كان ينتظر بشغف قرارات جامعة الدول العربية تجاه الملف الليبى، من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرًا إلى ان البيان كان فيه التأكيد على دعم إعلان القاهرة وهي نقطة هامة وإيجابية.

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عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز 5 ملايين

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم 5 ملايين و36 ألفا و723 شخصا، حتى صباح اليوم الأربعاء.

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اندلاع معارك بين فصائل معارضة وجبهة النصرة في إدلب

سيطرت فصائل غرفة عمليات "فاثبتوا" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أمس الثلاثاء على سجن إدلب المركزي بعد معارك مع هيئة تحرير الشام.

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غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية وسط سوريا

قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع في محافظة حماة وسط سوريا ليل الثلاثاء/الأربعاء.

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الإمارات تطلق التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات، الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية الإماراتية والتزامها بالتغلب على الوباء من خلال التعاون الدولي.

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الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز 2.3 مليون حالة

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و302 ألف و288 شخصًا بزيادة 26643 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 410 ليصل الإجمالي إلى 120333 وفاة.

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