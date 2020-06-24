محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأبعاء - الخميس - الجمعة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري سجلت 35- 22، وعلى السواحل الشمالية 27 - 21، وعلى جنوب سيناء 38- 26، وعلى شمال الصعيد 39- 24، وعلى جنوب الصعيد 43 - 27.
وتابعت الهيئة بأن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضًا على شمال وجنوب الصعيد.
وأكدت الهيئة أن طقس غدٍ الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدل على السوال الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 33- 22، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 26، جنوب الصعيد 40 - 25.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأشارت الهيئة إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدل على السوال الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 34- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 24، جنوب الصعيد 39- 26.
كانت هذه تفاصيل خبر العظمى تصل لـ43 درجة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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