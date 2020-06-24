شكرا لقرائتكم خبر عن 100 جنيه للمادة.. ضبط طالب يروج لتسريب امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية، الأربعاء، من تحديد وضبط طالب بالثانوي الزراعي قام بإدارة جروب على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بالهواتف المحمولة بعنوان «تسريب امتحان ثالثة ثانوي 2020»، والترويج خلاله بتسريب امتحانات ثالثة ثانوي مقابل ١٠٠ جنيه للمادة. واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية حياله وغلق الجروب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 58,141

تعافي 15,535

وفيات 2,365

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