شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائر الانتخابية للقوائم بمجلس الشيوخ الجديد.. اعرفها بالتفصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلساته الأخيرة، جمهورية مصر العربية إلي (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وخصص مشروع القانون، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، وخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها.

ويستعرض ”الخليج 365” التفاصيل الكامل لدوائر الانتخابية بنظام القوائم علي النحو الأتي :

1- ( الدائرة الأولي ) – دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ( تضم 6 محافظات بإجمالي 35 مقعد) تتوزيع كالاتي :

- محافظة القاهرة 11 مقعد

- محافظة القليوبية 6 مقاعد

- محافظة الدقهلية 6 مقاعد

- محافظة المنوفية 4 مقاعد

- محافظة الغربية 5 مقاعد

- محافظة كفر الشيخ 3 مقاعد

2- (الدائرة الثانية) – دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد (تضم 11 محافظة بإجمالي 35 مقعد) تتوزع كالاتي :

- محافظة الجيزة 8 مقاعد

- محافظة الفيوم 3 مقاعد

- محافظة بني سويف 3 مقاعد

- محافظة المنيا 5 مقاعد

- محافظة اسيوط 4 مقاعد

- محافظة الوادي الجديد مقعد

- محافظة سوهاج 5 مقاعد

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- محافظة قنا 3 مقاعد

- محافظة الاقصر مقعد

- محافظة أسوان مقعد

- محافظة البحر الأحمر مقعد

3- ( الدائرة الثالثة) – قطاع شرق الدلتا ( تضم 7 محافظات بإجمالي 15 مقعد) تتوزع كالاتي :

- محافظة الشرقية 7 مقاعد

- محافظة دمياط مقعدين

- محافظة بورسعيد مقعد

- محافظة الاسماعلية مقعدين

- محافظة السويس مقعد

- محافظة شمال سيناء مقعد

- محافظة جنوب سيناء مقعد

4-( الدائرة الرابعة ) - قطاع غرب الدلتا (تضم 3 محافظات بإجمالي 15 مقعد)

- محافظة الاسكندرية 7 مقاعد

- محافظة البحيرة 7 مقاعد

- محافظة مطروح مقعد