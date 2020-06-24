13 هدفا محوريا باستراتيجية جامعة القاهرة لتوطين الصناعة.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع توجيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالعمل علي أبحاث الصناعة والزراعة بوصفهما أهم مقومات التنمية الشاملة للدولة المصرية ، يرصد" الخليج 365" أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بعد تجاوزها دورها التعليمى بالتحول نحو جامعات الجيل الثالث 1 - خدمة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دور الجامعة في استخدام التعليم والبحث العلمي كقاطرتين لتحقيق "الأمن القومي" بمفهومه التنموي الشامل. 2 - تهدف إلي تسخير امكانيات"جامعة الجيل الثالث" إلى الجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة؛ في إنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. 3 - التدريس فيها يقوم على التخصصات البينية، وتنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل. 4 - التدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة ذات العائد علي المجتمع والدولة المصرية. Advertisements 5 - توجيه كليات الجامعة المعنية بإجراء الدراسات والأبحاث حول كيفية النهوض بالصناعة والزراعة باعتبارهما أهم مقومات التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائى وتوطين الصناعة المحلية. 6 - الخطة التنفيذية للجامعة تتضمن تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات ومشروعات الأبحاث القومية والدولية. 7 - التوسع في برامج تبادل الأساتذة بين الكليات والمعاهد والجامعات المختلفة.

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‏8 - دعم أنشطة رعاية الباحثين والهيئة المعاونة، وربط النشر العلمي الدولي بخدمة قطاعات الصناعة والزراعة.

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‏9 -التوسع في عقد اتفاقيات للتعاون البحثي مع الجامعات الأجنبية.

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‏10 - التوسع في المشروعات البحثية القائمة علي التمويل المشترك.

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‏11 -تحديث خطة البحث العلمي وربطها بقضايا التنمية الشاملة.

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‏12 - تعزيز البعثات والزيارات العلمية بالشراكة مع الجامعات الأجنبية. 13 - الاهتمام البحوث التطبيقية حيث تقوم استراتجية الجامعة علي البحوث ذات المنفعة العامة وليس البحوث للنشر العلمي الدولي فقط

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