عالم أزهرى يوضح حكم عدم أداء صلاة الجماعة خوفًا من كورونا بعد فتح المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز للمسلم أن يؤدى الصلوات فى منزله خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا حتى لو كانت المساجد مفتوحة.
وأكد النجار لـ"الخليج 365" أن حفظ النفس هو أحد اهم مقاصد الشريعة الإسلامية مضيفا :"هناك رخصة للمسلم بأداء الصلاة فى منزله خوفا من المطر وسوء الأحوال الجوية فكيف لا يكون هناك رخصة للمسلم بأن يصلى فى المنزل خشية الإصابة بهذه الجائحة"مشيرا الى ان حفظ النفس من إنتشار الوباء هو أحد أهم غايات الأديان كلها.
وشدد النجار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتمسك بالتباعد الاجتماعى حفاظا على صحة المواطنين لافتا الى أن التزام المواطنين هو السبيل الوحيد الذى سيسمح باستمرار فتح المساجد .
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد شدد خلال اجتماع ، بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، على ضرورة فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.
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