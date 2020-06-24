شكرا لقرائتكم خبر عن تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة المتهمين بالتورط فى"عنف الموسكى" بعد صدور الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعماد الدرمللى، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الموسكى"، بعد حكم السجن 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم، وتوجد تواريخ مرتبطة بالدعوى منها :

1 - "24 يونيو 2014"، ويشير لتاريخ أحداث افتعال المتهمين أحداث شغب بحجز القسم فى محاولة للهروب من داخله وإتلاف الممتلكات العامة.

2 ـ "13 يونيو 2016"، يشير لحكم محكمة الموضوع الأولى برئاسة المستشار فتحى البيومى وحصل المتهمون على أحكام بالسجن المؤبد لمتهم وأحكام ما بين السجن 5 سنوات و3 سنوات لـ9 متهمين.

3 ـ "28 أكتوبر 2019"، يشير لتاريخ تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

4 ـ "23 ديسمبر 2019"، المحكمة استمعت لمرافعة النيابة العامة.

5 ـ "28 يناير 2020"، مرافعة دفاع المتهمين.

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6 ـ " 20 يونيو 2020" ويشير لتاريخ الحكم على المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.