شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقاعد الدوائر الانتخابية للفردى بمجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلساته الأخيرة، جمهورية مصر العربية إلي إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضوا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى،ويجمع النظام الأنتخابي يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها.

وفي هذا الصدد، ”الخليج 365” التفاصيل الكامل لعدد المقاعد الانتخابية علي مستوي الجمهورية بنظام الفردي :

· دائرة محافظة القاهرة : عدد المقاعد 10

· دائرة محافظة القليوبية : عدد المقاعد 6

· دائرة محافظة الدقهلية : عدد المقاعد 6

· دائرة محافظة المنوفية : عدد المقاعد 4

· دائرة محافظةة الغربية : عدد المقاعد 5

· دائرة محافظة كفر الشيخ : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة الجيزة : عدد المقاعد 8

· دائرة محافظة الفيوم : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة بني سويف : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة المنيا : عدد المقاعد 5

· دائرة محافظة أسيوط : عدد المقاعد 4

· دائرة محافظة الوادي الجديد : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة سوهاج : عدد المقاعد 5

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· دائرة محافظة قنا : عدد المقاعد 3

· دائرة محافظة الأقصر : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة أسوان : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة البحر الأحمر : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الشرقية : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة دمياط : عدد المقاعد 2

· دائرة محافظة بورسعيد : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الاسماعلية : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة السويس : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة شمال سيناء : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة جنوب سيناء : عدد المقاعد 1

· دائرة محافظة الاسكندرية : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة البحيرة : عدد المقاعد 7

· دائرة محافظة مرسي مطروح : عدد المقاعد 1