بأرقام العمارات والمواعيد.. تسليم شقق المرحلة الأولى بـ"سكن مصر" في دمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في تسليم شقق سكن مصر بعدد 630 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى غرب جامعة دمياط، على أن يتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية حتى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020، لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات، عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه جارٍ تسليم ووحدات العمارة رقم 8، اليوم الأربعاء 24/6/2020،، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الأحد 28/6/2020، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الإثنين 29/6/2020، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 1/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 2/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 5/7/2020، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الإثنين 6/7/2020، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الثلاثاء 7/7/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأربعاء 8/7/2020، وتم تخصيص يوم الخميس 9/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 12/7/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 13/7/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 14/7/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 15/7/2020، وتخصيص يوم الخميس 16/7/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال: "سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الأحد 19/7/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الإثنين 20/7/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 21/7/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 22/7/2020، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 26/7/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 27/7/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 28/7/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 29/7/2020، وتم تخصيص يومي الأحد 9/8/2020 والإثنين 10/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة".

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع "دمياط الجديدة"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز "بخطاب البنك" الموجه للجهاز لتسليم الوحدة، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.​