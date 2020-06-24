يتبقى 789 وحدة.. الإسكان تنتهي من الحجز الإلكتروني لشقق "دار مصر" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق دار مصر في 5 مدن جديدة (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة)، غدًا الخميس في تمام الساعة 11.59 مساءً، وذلك لمن سدد مبلغ جدية الحجز البالغ 50 ألف جنيه.

الطرح الجديد من دار مصر يأتي بواقع 1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي - الأخير) فقط، ويتم الحجز الإلكتروني على موقع (www.hbd–reservation.com).

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وتم فتح باب الحجز اليوم، الساعة العاشرة صباحًا، وتم حجز 272 شقة حتى الآن ويتبقى 789 وحدة دون حجز.

وتمثلت إجراءات الحجز بالأسبقية، في الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وشملت أسعار الشقق في الـ5 مدن:

- مدينة العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 5350 جنيهًا، وبلغت قيمة الشقة الـ130 مترًا نحو 695 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا بـ615 ألف جنيه.

- مدينة بدر وصل سعر المتر 5900 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ130 مترًا نحو 767 ألف جنيه، والشقة الـ140 متر وصل سعرها لـ826 ألفا.

- مدينة السادات سجل المتر 5075 جنيهًا، والشقة الـ115 متر 583 ألف، والشقة الـ130 مترًا بـ659 ألف جنيه.

- مدينة 15 مايو سجل المتر 5545 جنيهًا، والشقة الـ130 مترًا بـ831 ألف جنيه.

- مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 5030 جنيهًا؛ ليبلغ سعر الشقة الـ115 مترا نحو 578 ألف جنيه، والشقة الـ130 مترًا بـ653 ألف جنيه.