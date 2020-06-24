عدا ظهر الجمعة.. وزير الأوقاف : العودة إلى صيغة الآذان الطبيعية ابتداء من السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن صيغة الأذان ستعود إلى الصيغة الأولى السابقة "حي على الصلاة .. حي على الفلاح"، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا، ابتداء من فجر يوم السبت القادم 26 يونيو الجاري، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي معمول بها الآن "ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم" حيث ستصلى "ظهرا" في المنازل، إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها.

وشدد الوزير - في تصريحات - على أن رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد، مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح المساجد.

وأعرب جمعة عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.

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