أخبار مصر | "شباب الصحفيين": نقابة الأطباء تحتاج إصلاح.. ولعبة الانتخابات تسيطر عليها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين": نقابة الأطباء تحتاج إصلاح.. ولعبة الانتخابات تسيطر عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسالة نارية إلى مجلس نقابة الأطباء الذي يتجاهل الحقائق لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المواطنين وصحتهم، مؤكدة أن لعبة الحسابات الانتخابية تسيطر على المشهد داخل النقابة، بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد في هذه اللحظات الفارقة والظروف الاستثنائية من عمر الوطن.

في هذا السياق، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن هناك قلة غير مسؤولة بأوساط الأطباء يتغيبون عن عملهم بدون أسباب لصالح جهات أخرى.. وكان يجب على النقابة أن تتصدى لهم كما كانت قبل أن تقع في يد حفنة من الإثاريين".

أضاف "طوالة"، أن هذا لا يقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية في مكافحة المرض، فليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض أثناء تأدية عملهم، لكن الجهة الوحيدة التي تتغنى بها كما لو كانت تجامل الشعب المصري هي نقابة الأطباء.

وأشار رئيس الجبهة، إلى أنه على النقابة أن تعود إلى رشدها وإلى الواقع الذي يعلمه المواطن، مضيفا: "افتحوا مواقع التواصل الاجتماعي واسمعوا شكاوى المواطنين من هؤلاء القلة.. النقابة تحولت إلى وعاء فئوي ردئ يحتاج إلى حالة إصلاح وصيانة".