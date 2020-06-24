شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا ضربت بكل الاتفاقات عرض الحائط في ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن ملفي ليبيا وإثيوبيا أهم من كل الملفات المطروحة على الساحة حتى لو كان فيروس «كورونا».

وأضاف العرابي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن إثيوبيا ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق ونحن في منعطف غريب حاليا.

وأوضح: «بالنسبة للملف الليبي كان ينتظر أن يصدر قرار صريح من الجامعة العربية يدين التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن ما صدر لا يليق بالحدث وهو يعكس رسالة خاطئة تصل لتركيا بإبقاء الحال على ما هو عليه».

وتابع أنه كان يتوقع أيضا أن تعلن الجامعة العربية موقفا عربيا موحدا في ملف «سد النهضة»، بعد التأخر وإدانة صريحة ولكن لم يحدث أي ضغط على إثيوبيا أو مساندة، خاصة أنه ملف وجودي لمصر.

وتوقع العرابي أن ينعقد مجلس الأمن قبل ملء السد الإثيوبي ولكن القرار غير مضمون توقيته، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية عليها مسؤولية كبيرة وتبذل جهدا قويا.

وأضاف أنه من المشين أن يصمت حلف الناتو على تعديات أردوغان وتركيا في ليبيا، خاصة أن تركيا عضو في الحلف وأن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون متأخرة رغم أنه في محلها.

Advertisements

وأوضح أن الشعب الليبي مر بفترات صعبة ولابد من مساعدات من الدول الخارجية سواء من دول الجوار أو الدول الأوروبية.