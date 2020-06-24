شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: مصر حصلت على دعم عربي جيد بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مصر حصلت على دعم عربي جيد بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مُعربًا عن أمله في أن يكون هذا الدعم العربي عنصرًا قويًا يضاف إلى الجهود المبذولة في ملف «سد النهضة».

وأضاف «زكي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن هناك تقارب مصري سوداني بشأن «سد النهضة» لم يكن موجودًا قبل ذلك، مشيرًا أن الموقف القانوني المصري أقوى بمراحل من الموقف القانوني الإثيوبي.

وأشار الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أنه ظهر ارتياح عربي كبير لهذا التقارب المصري السوداني حيال أزمة «سد النهضة».