شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تخصيص حرم آمن لأولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الحالات التي رصدناها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لايتجاوز 10 طلاب».

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، أن «كل الأفراد المتواجدين بالصورة المتداولة حول غش الطلبة تم ضبطهم»، مشيرا إلى أن مشرفة إحدى اللجان قامت بتسريب صورة الطلبة أثناء الغش لتصدير صورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة.

وأكد شوقي أن «تسريب الامتحانات لدينا صفر ولم يتم تسريب امتحان الثانوية العامة»، مضيفا أنه «تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة».

وأكد وزير التعليم أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدا.