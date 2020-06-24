شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «لو الناس التزمت هنكمل إجراءات فتح المساجد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم إدارج صلاة الجنازة في الفتح الجزئى للمساجد قائلاً: «عاوزين ربنا يكرمنا ونسمح بكل الصلوات ساعدونا بالانضباط من أجل استكمال بقية فتح المساجد».
وأضاف «جمعة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن المصلين في حال التزامهم بالقواعد الصحية وعلامات التباعد، سيساعدون الوزارة في الاستمرار أكثر والسماح بصلاة الجنازة، وتابع: «لو الناس التزمت بقواعد هنكمل إجراءات الفتح.. في حال عدم التزام المصلين بالقواعد المتبعة من حق الإمام غلق المسجد».
وتابع الوزير: «ما يحدث الآن في صالح المواطنين وما نطلبه هو الالتزام..ويوم أن نسمح بصلاة الجنازة لن تكون في أوقات الفرائض الخمس.. هذا عندما نفكر في عودتها، وسنحدد لها أوقات معينه بعيدة عن أوقات الفرائض الخمس.. اللى هيرجع كل حاجة حكمنا على الانضباط».
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