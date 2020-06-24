شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الثانوية العامة ملحمة سنوية كبيرة ونجحنا في تنظيم الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الثانوية العامة ملحمة سنوية كبيرة والتجربة هذا العام مختلفة، مؤكدا أن التقارير التي تلقيناها تؤكد نجاحنا في تنظيم امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»: «أضفنا لمنظومة الثانوية العامة فريق جديد لعمل تقارير إلكترونية حول كل ما يحدث باللجان«، وتابع:»خصصنا منصة رسمية إلكترونية لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة».

وأوضح الوزير: «تم تخصيص رقم واتس آب لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى منصة شكاوى الثانوية العامة، ولن يعتد بأى شكوى خارج القنوات الرسمية للوزارة سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره».

وأكد وزير التعليم أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التواجد قبل الامتحان بساعتين، موضحا أن الصورة العامة في امتحانات الثانوية العامة إيجابية للغاية.