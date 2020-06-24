شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 700 ألف طالب في السنوات النهائية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المجلس الأعلى للجامعات درس كل الاستعدادات لإجراء امتحانات السنوات النهائية أول يوليو، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، أن الفترة المقبلة ستشهد التحضير لأعمال الامتحانات وتشكيل لجان والكنترول والجداول، مضيفًا: «ستنترك لكل جامعة وكلية وضع جدول الامتحانات بالشكل الذي يتماشي معها».

وأوضح أنه يوجد 700 ألف طالب متمثلين في السنوات النهائية، ما بين الجامعات الخاصة والحكومية والأزهرية، مضيفًا: «عاملين إجراءات احترازية كاملة لاستيعاب هذا الكم الكبير، والمدن الجامعية مؤمنة بشكل كبير».

وفيما يتعلق بأزمة الدبلومة الأمريكية «سات»، قال: «المجلس الأعلى للجامعات وضع ضوابط خاصة، تتضمن الدراسة لـ3 سنوات، وحد أدني في الدرجات، ولها نظام معين للقبول».