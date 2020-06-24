شكرا لقرائتكم خبر عن «تباعدوا يرحمكم الله».. الأوقاف: مسافة 1.5 متر بين المصلين في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مخطط الوزارة لعودة فتح المساجد.

وقال أبوعمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «استراتيجية الوزارة تتمثل في فتح المساجد بشكل تدريجي بإقامة الصلوات الخمس كون عدد المصلين يكون أقل من صلاة الجمعة»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مسؤولين اثنين عن كل مسجد.

وتابع: «سيتم فتح المساجد الكبرى فقط وليس الزوايا، باستثناء المناطق التي لا يوجد فيها مساجد كبيرة»، مضيفا: «فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإقامة الصلاة بعد رفع الأذان وغلق المسجد بعد إقامة الصلاة بـ10دقائق أي أن المدة الإجمالية لن تتخطى نصف ساعة».

وناشد أبوعمر المصلين باصطحاب سجادة صلاة وارتداء كمامة عند التوجه إلى المسجد، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد، معلقا: «من الصعب السيطرة على الأمور فيها».

وأضاف: «كنا نقول ساووا صفوفكم قبل الصلاة والآن سنقول تباعدوا يرحمكم الله، حيث سيكون هناك مسافة تتراوح بين متر و1.5 متر بين المصلين مع وضع علامات تحدد ذللك»، مشيرا إلى أن الوزارة ستتواصل مع المديريات لتوفير كمامات بالمساجد على غرار ما حدث في المترو.

وأكد أنه لن يسمح بفتح دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات في كل المساجد.

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