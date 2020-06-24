شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات طرق وكبارى ومحطات رفع بـ70 مليون جنيه بمركز سوهاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر العديد من الإنجازات لأهالى محافظة سوهاج خاصة بمشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى والتى سهلت على المواطن حركة التنقل وخلق فرص عمل وأفاق جديدة للتنمية بالعديد من المراكز على مستوى المحافظة.

”الخليج 365” تابع عدد من مشروعات الطرق والكبارى ومحطات الصرف ومحطات المياه ضمن البرنامج وذلك بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والذى زادت التكلفة الإجمالية لها عن 70 مليون جنيه تعرف عليها.

1 - مشروع رصف طريق ـ المزالوة الدير الأحمر بطول 10 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى منه بطول 3 كيلو متر، وتم البدء فى المرحلة الثانية منه بداية من الدير الأبيض وحتى محطة المعالجة.

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2 – مشروع كوبرى الكيلو 3300، والذى يربط بين قرى روافع القصير، وقرى أولاد عزاز شمال وجنوب المصرف بتكلفة 3 مليون و200 ألف جنيه، حيث بدأ العمل به فى أبريل الماضى، والمتوقع انتهاء الأعمال به فى أبريل العام القادم .

3 – مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل تقع على مساحة 280 متر مربع، بطاقة تصميمية 38لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99% فى مقدمة تلك المشر وعات.

4 - محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.



















