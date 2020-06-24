شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتخطى عتبة 100 ألف وفاة فى أمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت وفيات فيروس كورونا عتبة 100 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عدد المصابين بفيروس كورونا يزداد في توقيت واحد في عدة دول كبيرة لافتا إلى "زيادات مقلقة" في أمريكا اللاتينية خاصة البرازيل.

وقال جيبريسوس إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا، الأحد، وهو العدد الأكبر في يوم واحد منذ ظهور الوباء.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة في إفادة عبر الانترنت "الأعداد تزداد بالتأكيد بسبب تطور الوباء في عدد من الدول كثيرة السكان في نفس الوقت وبكافة أنحاء العالم".

وأضاف "قد يعود جزء من الزيادة إلى الاختبارات... وبالتأكيد فإن دولا مثل الهند تجري المزيد من الاختبارات لكن لا نعتقد أن هذه ظاهرة اختبارات".

Advertisements

وأظهر إحصاء لرويترز اجتياز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين في وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا في عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.

وقال رايان إن قفزة في عدد الإصابات سُجلت في تشيلي والأرجنتين وكولومبيا وبنما وبوليفيا وجواتيمالا وأيضا البرازيل التي تجاوزت مليون إصابة لتحتل المركز الثاني عالميا خلف الولايات المتحدة.

وأشار المسؤول الدولي أيضا إلى اعتقاده بوجود "ارتفاعات كبيرة" في عدد الإصابات بعدد من الولايات الأمريكية.