شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ممرضة بمستشفى جامعة الزقازيق إثر إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة الزقازيق، الأربعاء، سعاد بيومي عبدالسلام، فني تمريض أول بالمستشفيات الجامعية، 49 عاماً، والتي وافتها المنية داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إن الجامعة تقدر كل الجهود والتضحيات التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الراهنة، والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أنه جاري توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.