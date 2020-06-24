شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الأفراح وصلاة الجمعة وقداس الأحد موقوفة لحين إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية فتح المساجد، لن تتم في وقت واحد، وستكون تدريجية وفقًا لنسب الإصابة في المناطق المختلفة.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن المطاعم الموجودة في النوادي تعامل معاملة المطاعم خارج الأندية وسيتم فتحها السبت بنسبة 25% طاقة استيعابية، مشيرًا إلى أن النوادي وصالات الجيم سيتم فتحها السبت بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأفراج وصلاة الجمعة وقداس الأحد موقوفة لحين إشعار آخر.