شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: فتح دور العبادة خبر سار يستحق التهنئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا «أمام خبر سار يستحق التهنئة لكل محبى بيوت الله سبحانه وتعالى، والحمد الله ربنا العالمين بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وسيتم فتح دور العبادة»، مشيراً إلى أن فتح المساجد يوجد به شقين أولهما مسؤولية حكومية وأخرى فردية.

وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أنه يجب على المصلين ارتداء الكمامة خلال الذهاب لأداء الصلاة، واصطحاب مصلية خاصة، مشدداً على أن الإجراءات الطبية المتبعة تهدف للحفاظ على صحة المجتمع، وتابع:«على المصلى مسؤولية الحفاظ على نفسه أولا ومن ثم أخيه».