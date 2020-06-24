شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبو الحجاج: لم أغلق ورشة الكاوتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الفنان حسين أبو الحجاج اعتزاله التمثيل، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبوالحجاج، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد: «لدي ورشة كاوتش سيارات في المنيا ولم أغلقها منذ عملي في الفن، لكن مفيش أوردرات الفترة الأخيرة».

وتابع: «الأطفال والكبار يحبوني جدا ويبتسمون بمجرد رؤيتي»، مشيرا إلى أن بدايته في مجال الفن كانت بمشاركته في 5 حلقات من فوازير على القناة السابعة.