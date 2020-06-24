شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الوزراء»: مصر ستودع الحظر بشكل كامل مع بدء تطبيق القرارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة منذ اليوم الأول لأزمة «كورونا» وضعت خريطة للتعامل مع كل الاحتمالات.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، إننا وضعنا خريطة متكاملة وإجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أننا نسير مع الاتجاه العالمي لإعادة فتح عدد من الأنشطة مع إجراءات احترازية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحالات الحرجة تقل أعدادها في مصر، مشددا على أن النظام الصحي في مصر قادر على استيعاب الحالات الحرجة.

وأشار سعد إلى أن مصر ستودع الحظر بشكل كامل مساء الجمعة القادم، ومع بدء تطبيق القرارات الجديدة السبت المقبل لن يكون هناك حظرا، مشيرا إلى أن المقطورات ستعود للعمل في مواعيد السير المنصوص عليها قبل قرارات الحظر.

وأكد متحدث الحكومة أن الأندية ذات المساحات الواسعة مستثناة من نسبة 25%، لافتا إلى أن الصالات الرياضية خارج النوادى ستلتزم بنسبة 25%.

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