شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بالمحاكم ووزارة العدل السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، وکذلك عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة لھا (الخبراء– الطب الشرعي– الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتباراً من السبت المقبل، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة.

وتضمن القرار أن «لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل»، کما تضمن أن «المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وأن المخالط للمصاب بالفيروس عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل»۔