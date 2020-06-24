شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة استفتاء «المصري اليوم» لـ«الأفضل» في موسم رمضان 2020 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بوابة «المصرى اليوم» نتيجة التصويت الإلكتروني على استفتاء الأفضل في رمضان 2020، الذي شارك فيه نحو نصف مليون قارئ ومتابع، عبر منصاتها المختلفة ومتابعيها على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار الأفضل في موسم دراما رمضان خلال عام 2020.

وشهد الاستفتاء الذي استمر نحو شهر، منافسة ساخنة بين العديد من النجوم، وصناع الدراما، فيما أجريت عملية رصد النتائج بشكل إلكتروني، دون أي تدخل بشري؛ حفاظاً على المصداقية، في الوقت الذي تحرص فيه «المصري اليوم» دومًا على خلق مساحات للتفاعل مع قرائها من خلال الوسائل المختلفة، تقليدية وحديثة.

واختار قراء ومتابعو «المصري اليوم» أفضل مسلسل، وممثل، وممثلة، ومخرج، ومؤلف، وبرنامج وإعلان تلفزيوني، يالإضافة إلى اختيارهم الأفضل في نحو 6 منافسات أخرى ضمت شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية والبرامج الإذاعية وممثلي الأدوار الثانية، وتترات المسلسلات.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى في استفتاء أفضل مسلسل، هم «النهاية»، و«الاختيار»، و«البرنس»، لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو



وفي استفتاء أفضل ممثل، كان محمد رمضان، ويوسف الشريف، وأمير كرارة، لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو



وفي سباق أفضل ممثلة، حصد المراكز الثلاثة الأولى الفنانات نيللي كريم، ونور، ودينا الشربيني، لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو:



وفي استفتاء أفضل مؤلف جاء عمرو سمير عاطف وباهر دويدار ومحمد سامي لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو:



فيما جاء المخرجون الثلاثة في لقب أفضل مخرج، محمد سامي، وياسر سامي، وبيتر ميمي، لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو:

وفي مسابقة «أفضل ممثل دور ثان»، جاءت المراكز الأولى بين الفنانين أحمد زاهر وعمرو عبدالجليل، وإسلام إبراهيم، لمعرفة النتيجة النهائية هنا

وعلى مستوى «أفضل ممثلة دور ثان» جاءت سهر الصايغ وروجينا، وأيتن عامر، لمعرفة النتيجة النهائية هنا

وفي منافسات أفضل شركة إنتاج درامي، جاءت الشركات سينرجي، والعدل جروب والصباح إخوان في المراكز الأولى فيما جاءت، قناة «أون» و«dmc»، و«mbc masr» في مقدمة اختيارات زوار «المصري اليوم» كأفضل قناة خلال موسم دراما شهر رمضان، ولمعرفة النتيجة النهائية هنا

وفي البرامج الرمضانية جاء برنامج «رامز مجنون رسمي»، وبرنامج «اغلب السقا» وبرنامج «كريزي تاكسي» في مقدمة استطلاع أفضل برنامج، لمشاهدة النتيجة النهائية شاهد الفيديو التالي:

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وفي منافسة «أفضل أفيش»، حازت موسيقى «مسلسل الاختيار»، للفنان هشام خرما و«مليونير مليونير» للدمفعجية، وأغنية تتر البرنس لأحمد سعد على اختيارات الجمهور، لمعرفة النتيجة النهائية هنا

وجاءت إعلانات شركة أورانج، من غناء الفنان حسين الجسمي، وإعلان شركة اتصالات الذي يؤديه النجم أحمد حلمي، وإعلان بنك مصر، في المراكز الأولى لأفضل إعلان خلال شهر رمضان، لمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو

وفي منافسة أفضل برامج الراديو، احتل المراكز الأولى «عمارة الحاج رمضان» لأحمد يونس والذي يذاع عبر راديو ٩٠٩٠، والسكة أحلى لخالد عليش ،وبطل هبد لسالي عبدالسلام، لمعرفة النتيجة النهائية هنا