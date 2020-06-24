شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل إعلان في «رمضان 2020» باستفتاء «المصري اليوم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بوابة «المصرى اليوم» نتيجة التصويت الإلكتروني على استفتاء الأفضل في رمضان 2020، الذي شارك فيه نحو نصف مليون قارئ ومتابع، عبر منصاتها المختلفة ومتابعيها على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي لاختيار الأفضل في موسم دراما رمضان خلال عام 2020.

وشهد الاستفتاء الذي استمر نحو شهر، منافسة ساخنة بين العديد من النجوم، وصناع الدراما، فيما أجريت عملية رصد النتائج بشكل إلكتروني، دون أي تدخل بشري؛ حفاظاً على المصداقية، في الوقت الذي تحرص فيه «المصري اليوم» دومًا على خلق مساحات للتفاعل مع قرائها من خلال الوسائل المختلفة، تقليدية وحديثة.

واختار قراء ومتابعو المصري اليوم أفضل مسلسل، وممثل، وممثلة، ومخرج، ومؤلف، وبرنامج وإعلان تلفزيوني، يالإضافة إلى اختيارهم الأفضل في نحو 6 منافسات أخرى ضمت شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية والبرامج الإذاعية وممثلي الأدوار الثانية، وتترات المسلسلات.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى في استفتاء أفضل إعلان، هم: إعلانات شركة «أورانج» من غناء الفنان حسين الجسمي، وشركة «اتصالات» الذي يؤديه النجم أحمد حلمي، و«بنك مصر»، ولمعرفة النتيجة النهائية شاهد الفيديو:

Advertisements